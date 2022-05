LIVE – MotoGP, GP Francia Le Mans 2022: le prove libere 3 in DIRETTA (Di sabato 14 maggio 2022) La DIRETTA LIVE scritta delle prove libere 3 al Gran Premio di Francia, valevole per il settimo appuntamento della stagione 2021 di MotoGP. Dopo la prima giornata a Le Mans, i piloti sono pronti a scendere in pista per la terza sessione a partire dalle ore 9:55 di sabato 14 maggio. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Francia con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 9.45 – Buongiorno amici di Sportface! Benvenuti alla DIRETTA testuale della terza sessione di prove libere a Le Mans SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Lascritta delle3 al Gran Premio di, valevole per il settimo appuntamento della stagione 2021 di. Dopo la prima giornata a Le, i piloti sono pronti a scendere in pista per la terza sessione a partire dalle ore 9:55 di sabato 14 maggio. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dicon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA9.45 – Buongiorno amici di Sportface! Benvenuti allatestuale della terza sessione dia LeSportFace.

Advertising

infoitsport : Diretta MotoGp/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Francia 2022) - infoitsport : LIVE FP3 MotoGP Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto - infoitsport : MotoGP GP Francia LIVE, la diretta di prove e pole da Le Mans - FormulaPassion : #MotoGP | Tutto pronto per l'inizio delle PL3 a Le Mans: dalle 9.55 ci si gioca l'accesso diretto al Q2 #FrenchGP - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #MotoGP, #FrenchGP 2022 in DIRETTA: si inizia con la FP3, #Bastianini guida il gruppo, #Bagnaia e #Quartararo cercano c… -