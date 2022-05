LIVE MotoGP | GP Francia 2022 in DIRETTA | cambia la griglia di partenza | penalizzato Zarco Bagnaia in pole | orario TV8 in chiaro

(Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVADIDEL GPDIGPLA CRONACA DELLE QUALIFICHEGARA TV8 DOMENICA 15 MAGGIO FRANCESCOUN DIESEL: CI HA MESSO TEMPO, MA ORA DOMA LA DUCATI QUARTARARO FAVORITO PER LA GARA, MAE’ VICINO.FONDAMENTALE, INCOGNITA PIOGGIAFAVOREVOLE ALLA RICONFERMA DI JACK MILLER RISCHIO PIOGGIA PER LA GARA DI DOMENICA: LE PREVISIONI METEO FRANCESCO: “PREOCCUPATO DOPO LA FP4, IN QUALIFICA MI SONO TROVATO BENISSIMO” JACK MILLER: “GRAN LAVORO ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLEEEEE ?? DOPPIETTA DUCATI BAGNAIA-MILLER IL LIVE ? - AlbaEmilian : RT @SkySportMotoGP: ?? Gli highlights delle qualifiche #MotoGP a Le Mans ?? Domani #Moto3 alle 11, #Moto2 alle 12.20, #MotoGP alle 14, #MotoE… - infoitsport : MotoGP, LIVE Bar Sport alle 20:00 - L'assedio Ducati preoccupa Quartararo - MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: ?? Gli highlights delle qualifiche #Moto2 a Le Mans ?? Domani #Moto3 alle 11, #Moto2 alle 12.20, #MotoGP alle 14, #MotoE… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Gli highlights delle qualifiche #Moto2 a Le Mans ?? Domani #Moto3 alle 11, #Moto2 alle 12.20, #MotoGP alle 14, #MotoE… -

Rivivi le qualifiche di Le Mans attraverso il nostro- GP Francia 2022, la griglia di partenza 1ª Fila 1. Francesco Bagnaia 1:30.450 Ducati 2. Jack Miller 1:30.519 Ducati 3. Aleix ...13.30 - Semaforo verde per le PL4 di Le Mans - Trenta minuti a disposizione dei 24 piloti della classeper trovare il miglior feeling in vista di qualifiche e gara. La sessione non influirà ...Le Mans doveva essere una pista perfetta per la Yamaha e per Fabio Quartararo, pronti a rispondere al dominio di Pecco Bagnaia a Jerez. Fabio scatterà quarto domani, battuto in qualifica anche da Alei ...Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del mondiale 2022 di MotoGP. Al termine di una sessione combattuta e ricca di sorpre ...