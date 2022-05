LIVE Moto3, GP Francia 2022 in DIRETTA: Foggia e Migno al Q2, gli altri azzurri passeranno per il Q1. Si riparte alle 12:35 (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP alle 9.55, 13.30 E 14.10 9.55 Per il momento è tutto; appuntamento alle 12:35 per seguire insieme le qualifiche del GP di Francia 2022 della Moto3. A più tardi, non mancate! 9.52 Ecco la classifica completa delle FP3: 1 7 DENNIS Foggia Honda 17 1’41.710 157.223 0 2 28 Izan Guevara GASGAS 17 1’41.776 0.066 0.066 157.121 0 3 24 Tatsuki Suzuki Honda 16 1’41.971 0.261 0.195 156.821 0 4 99 Carlos Tatay CF MOTO 17 1’42.089 0.379 0.118 156.639 0 5 5 Jaume Masia KTM 18 1’42.113 0.403 0.024 156.602 0 6 43 Xavier Artigas CF MOTO 18 1’42.119 0.409 0.006 156.593 0 7 16 ANDREA ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP9.55, 13.30 E 14.10 9.55 Per il momento è tutto; appuntamento12:35 per seguire insieme le qualifiche del GP didella. A più tardi, non mancate! 9.52 Ecco la classifica completa delle FP3: 1 7 DENNISHonda 17 1’41.710 157.223 0 2 28 Izan Guevara GASGAS 17 1’41.776 0.066 0.066 157.121 0 3 24 Tatsuki Suzuki Honda 16 1’41.971 0.261 0.195 156.821 0 4 99 Carlos Tatay CF MOTO 17 1’42.089 0.379 0.118 156.639 0 5 5 Jaume Masia KTM 18 1’42.113 0.403 0.024 156.602 0 6 43 Xavier Artigas CF MOTO 18 1’42.119 0.409 0.006 156.593 0 7 16 ANDREA ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Il pilota del Team #Leopard ha preceduto #Guevara e #Suzuki - - motograndprixit : #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP #LeMans Il pilota del Team #Leopard ha preceduto #Guevara e #Suzuki - - dianatamantini : LIVE - Prove Libere Moto3 del GP di Le Mans 2022. Le FP3 in diretta con aggiornamenti in tempo reale dal circuito B… - corsedimoto : LIVE - Prove Libere Moto3 del GP di Le Mans 2022. Segui in diretta le FP3 con aggiornamenti in tempo reale dal circ… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche Foggia e Migno cercano un lampo - #Moto3 #Francia #DIRETTA… -