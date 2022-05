LIVE Italia-Svizzera 1-4 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: Glira sblocca il Mondiale degli azzurri che vanno in gol (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:19 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’Italia! Diagonale vincente di Daniel Glira per il 4-1, che accorcia le distanze e restituisce un po’ di vigore agli azzurri. Parte sugli spalti “Dove si Balla” di Dargen D’Amico. 12:00 Ancora Bertschy: cerca di scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. 13:00 Parata incredibile col gambale per Bernard che nega il gol – sotto misura – a Bertschy. Si rimane sul 4-0 Svizzera. 14:00 Meno di un quarto d’ora alla fine, alta rotazione delle linee di attacco e di difesa. 16:20 Assembramento davanti alla gabbia di Bernard, si salva l’Italia. 17:00 La Svizzera prova ad arrotondare il punteggio. COMINCIA IL TERZO PERIODO. Ora una pausa, prima dell’ultimo terzo di ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:19 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’! Diagonale vincente di Danielper il 4-1, che accorcia le distanze e restituisce un po’ di vigore agli. Parte sugli spalti “Dove si Balla” di Dargen D’Amico. 12:00 Ancora Bertschy: cerca di scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. 13:00 Parata incredibile col gambale per Bernard che nega il gol – sotto misura – a Bertschy. Si rimane sul 4-0. 14:00 Meno di un quarto d’ora alla fine, alta rotazione delle linee di attacco e di difesa. 16:20 Assembramento davanti alla gabbia di Bernard, si salva l’. 17:00 Laprova ad arrotondare il punteggio. COMINCIA IL TERZO PERIODO. Ora una pausa, prima dell’ultimo terzo di ...

