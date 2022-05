LIVE Italia-Svizzera 0-4 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: si va all’ultimo riposo, con gli elvetici avanti di quattro gol (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ora una pausa, prima dell’ultimo terzo di gara. FINISCE IL SECONDO PERIODO. Italia-Svizzera 0-4. 01:57 Più di 30 i tiri in porta della Svizzera, solo 8 quelli dell’Italia. 04:24 La Svizzera assalta il terzo azzurro. Un assedio: l’Italia si salva in qualche modo. 06:40 Suter sotto misura, dopo un rientro da dietro la gabbia: incredibile errore, Bernard avrebbe potuto poco. 08:00 Gios dalla distanza, col diagonale: non va. 10:00 Seicento secondi al termine di questo secondo periodo. 12:03 Ci prova Frigo! L’Italia non riesce a rompere il muro della difesa elvetica, la conclusione finisce a lato della porta difesa da Berra. 13:40 Poker della Svizzera che segna con Calvin Thurkauf. ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOra una pausa, prima dell’ultimo terzo di gara. FINISCE IL SECONDO PERIODO.0-4. 01:57 Più di 30 i tiri in porta della, solo 8 quelli dell’. 04:24 Laassalta il terzo azzurro. Un assedio: l’si salva in qualche modo. 06:40 Suter sotto misura, dopo un rientro da dietro la gabbia: incredibile errore, Bernard avrebbe potuto poco. 08:00 Gios dalla distanza, col diagonale: non va. 10:00 Seicento secondi al termine di questo secondo periodo. 12:03 Ci prova Frigo! L’non riesce a rompere il muro della difesa elvetica, la conclusione finisce a lato della porta difesa da Berra. 13:40 Poker dellache segna con Calvin Thurkauf. ...

