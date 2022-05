LIVE Italia-Svizzera 0-1 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: azzurri vicinissimi al gol del pareggio. Traversa di Pietroniro (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:00 Si rimane sull’1-0 Svizzera. Il Blue Team sta prendendo confidenza col passare dei minuti. 10:40 Traversa INCREDIBILE DI PHIL Pietroniro, che da molto lontano era riuscito a trovare lo spazio giusto per la conclusione. Sfortunata l’Italia. 10:50 Power play per l’Italia. 11:05 Christian Martin finisce in panca puniti. 11:40 Imbucata per Frigo, che arriva in ritardo all’appuntamento col disco, senza riuscire nè a deviarlo nè a stopparlo. 13:00 Momento di confusione. Gioco e ritmo spezzettato. 13:50 Mantenuto con una buona progressione personale, che però viene murata dalla difesa Svizzera. 15.30 Tentativo di Glauser per la Svizzera, Bernard fa suo il disco bloccando il gioco. 17:00 La ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:00 Si rimane sull’1-0. Il Blue Team sta prendendo confidenza col passare dei minuti. 10:40INCREDIBILE DI PHIL, che da molto lontano era riuscito a trovare lo spazio giusto per la conclusione. Sfortunata l’. 10:50 Power play per l’. 11:05 Christian Martin finisce in panca puniti. 11:40 Imbucata per Frigo, che arriva in ritardo all’appuntamento col disco, senza riuscire nè a deviarlo nè a stopparlo. 13:00 Momento di confusione. Gioco e ritmo spezzettato. 13:50 Mantenuto con una buona progressione personale, che però viene murata dalla difesa. 15.30 Tentativo di Glauser per la, Bernard fa suo il disco bloccando il gioco. 17:00 La ...

Advertising

Rvaticanaitalia : #Live Alessandro Monteduro @acs_italia: in Ucraina abbiamo trovato una Chiesa locale fantastica, sempre vicina agli… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - Inter : ?? | REPORT Il nostro racconto della vittoria, we #MADEIT ?? ?? - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Salute ??Neurofibromatosi: nella giornata del 17 maggio palazzi comunali illuminati di blu a Venezia e Mestre per sens… - zazoomblog : LIVE – Italia-Svizzera 0-1 Mondiali 2022 hockey su ghiaccio: risultato in DIRETTA - #Italia-Svizzera #Mondiali… -