LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Vanthoor/Weerts tornano a vincere, 15mo posto per l’Audi #46 di Valentino Rossi (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 Gara difficile per Valentino Rossi. Il #46 del gruppo ha faticato a recuperare nell’impianto francese. Domani la situazione sarà completamente differente visto che il ‘Dottore’ non dovrà qualificarsi. 20.32 La classifica finale: 1 32 FIN PRO 1 Vanthoor, Dries Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 37 29.550 36.860 30.900 1:37.310 1:36.724 1 2 89 FIN PRO 2 MARCIELLO, Raffaele AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 37 3.138 3.138 29.259 36.495 30.884 1:36.638 1:36.500 1 3 11 FIN PRO 3 HAASE, Christopher Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 37 8.924 5.786 29.553 36.965 30.768 1:37.286 1:37.187 1 4 25 FIN PRO 4 NIEDERHAUSER, Patric Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 37 13.685 4.761 29.882 37.073 30.892 1:37.847 1:36.899 1 5 12 FIN PRO 5 GHIOTTO, Luca ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 Gara difficile per. Il #46 del gruppo ha faticato a recuperare nell’impianto francese. Domani la situazione sarà completamente differente visto che il ‘Dottore’ non dovrà qualificarsi. 20.32 La classifica finale: 1 32 FIN PRO 1, Dries Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 37 29.550 36.860 30.900 1:37.310 1:36.724 1 2 89 FIN PRO 2 MARCIELLO, Raffaele AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 37 3.138 3.138 29.259 36.495 30.884 1:36.638 1:36.500 1 3 11 FIN PRO 3 HAASE, Christopher Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 37 8.924 5.786 29.553 36.965 30.768 1:37.286 1:37.187 1 4 25 FIN PRO 4 NIEDERHAUSER, Patric Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 37 13.685 4.761 29.882 37.073 30.892 1:37.847 1:36.899 1 5 12 FIN PRO 5 GHIOTTO, Luca ...

Advertising

zazoomblog : LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Audi contro tutti Valentino Rossi insegue la Top15 - #World… - LatrBerserkr : RT @OGiannino: Premier giapponese Kishida annuncia nuove sanzioni alla Russia: 'Ucraina di oggi può ripetersi presto in Asia Orientale. Gia… - carlamartamari : RT @putino: Il sindaco di Kharkiv, Ivan Terekhov, ha confermato poco fa alla BBC, quello che ormai è evidente a tutti: l’Ucraina ha vinto l… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Simon Gachet in pole! Incidente per Valentino Rossi. Alle 19.30 ga… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: tra poco la Q1 - #World #Challenge #Francia #DIRETTA: -