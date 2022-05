LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel incendia la corsa (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 16.14 Sul tratto più duro dello strappo, nessuno ha tenuto la ruota di Van der Poel. Dopodiché Schmid, Girmay e Poels sono riusciti a rientrare. Questi quattro corridori hanno guadagnato 9? sugli altri componenti della fuga iniziale. 16.13 Schmid è il primo a ripotarsi su Van der Poel. Rientrano anche Girmay e Poels. 16.13 Girmay ha provato a rispondere a Van der Poel, ma è rimbalzato. 16.12 RASOIATA DI MATHIEU VAN DER Poel! Fa il vuoto sullo strappo verso il lago Lucino, che ha una punta del 14%! 16.11 Il percorso è davvero esigente, non c’è un attimo di respiro. 16.08 Movistar, BikeExchange e Bahrain-Victorious si stanno ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.14 Sul tratto più duro dello strappo, nessuno ha tenuto la ruota di Van der. Dopodiché Schmid, Girmay es sono riusciti a rientrare. Questi quattro corridori hanno guadagnato 9? sugli altri componenti della fuga iniziale. 16.13 Schmid è il primo a ripotarsi su Van der. Rientrano anche Girmay es. 16.13 Girmay ha provato a rispondere a Van der, ma è rimbalzato. 16.12 RASOIATA DI MATHIEU VAN DER! Fa il vuoto sullo strappo verso il lago Lucino, che ha una punta del 14%! 16.11 Il percorso è davvero esigente, non c’è un attimo di respiro. 16.08 Movistar, BikeExchange e Bahrain-Victorious si stanno ...

