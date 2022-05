LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Van der Poel è una locomotiva! Il neerlandese tenta la fuga solitaria! (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 14.02 La situazione dopo 13 km: Van der Poel solo al comando, una ventina di corridori (tra cui Girmay e Ulissi) lo insegue a 10” di distacco. Gruppo già a 1?. 13.59 Un gruppetto molto nutrito si è lanciato all’inseguimento del fuoriclasse olandese. 13.56 Ripresi tutti gli attaccanti, tranne… Van der Poel! Il figlio d’arte sta provando a scappare in solitaria! 13.53 Il gruppo è a una decina di secondi dai battistrada, assieme al neerlandese della Alpecin-Fenix anche gli azzurri Diego Ulissi e Samuele Rivi. 13.50 Un drappello ha già preso qualche metro di margine, tra questi il favorito di giornata Mathieu Van der Poel! 13.47 Non è partito ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.02 La situazione dopo 13 km: Van dersolo al comando, una ventina di corridori (tra cui Girmay e Ulissi) lo insegue a 10” di distacco. Gruppo già a 1?. 13.59 Un gruppetto molto nutrito si è lanciato all’inseguimento del fuoriclasse olandese. 13.56 Ripresi tutti gli attaccanti, tranne… Van der! Il figlio d’arte sta provando a scappare in13.53 Il gruppo è a una decina di secondi dai battistrada, assieme aldella Alpecin-Fenix anche gli azzurri Diego Ulissi e Samuele Rivi. 13.50 Un drappello ha già preso qualche metro di margine, tra questi il favorito di giornata Mathieu Van der! 13.47 Non è partito ...

