LIVE Giro d'Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Guillaume Martin attacca la maglia rosa (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d'Italia 2022 16.43 De Gendt sta facendo davvero la differenza. Sotto l'impulso del belga, il vantaggio dei quattro di testa sale a 33? sul gruppetto con Van der Poel e Girmay. A 4'13" il plotone principale. 16.40 Dopo lo strappo del Lago Lucrino si è creata questa situazione: al comando Arcas, Gabburo, De Gendt e Vanhoucke con 24? su Schmid, Girmay, Van der Poel, Poels e Martin. 16.38 Accelerazione di Girmay, poi parte Schmid al contrattacco. Van der Poel sembra un po' sulle gambe, sta facendo fatica. 16.38 Allunga Schmid, Van der Poel va a chiudere. 38? da recuperare ad Arcas, Gabburo, De Gendt e Vanhoucke sono tanti. 16.37 E' imminente ormai lo strappo con punta del 14% che porta al Lago Lucrino. 16.36 Non c'è ...

giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 8? ?? Km 104 ??20 riders | 20 corridori ?? 2'27' > Peloton | Gruppo Maglia Rosa ??Live:… - manjilix : chan in live e io a napoli con papà x vedere la fine del giro d’italia - MClapton62 : ALLTRI ATTACCHI La @Gazzetta_it Live #giro -