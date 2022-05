LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Gabburo sfiora l’impresa, De Gendt vince dopo oltre 9 anni (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 17.20 Juan Pedro Lopez ha difeso la maglia rosa. Lo spagnolo è stato attaccato nel finale da Kämna, ma ha risposto in scioltezza al tedesco. 17.15 De Gendt domina lo sprint e vince a Napoli davanti a Gabburo ed Arcas. Che peccato per l’azzurro. 4° Vanhoucke. 17.14 Gabburo è in seconda posizione. E’ l’occasione della vita… 17.13 ULTIMO KM! Può succedere di tutto…Il vantaggio dei quattro di testa è buono, ma se si guadassero un attimo… 17.12 2 km all’arrivo. De Gendt, Vanhoucke, Casas e Gabburo mantengono appena 9? su Van der Poel e Girmay! 17.11 VAN DER POEL STA FACENDO UN FORCING PAZZESCO! Si porta insieme a Girmay a 150 ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.20 Juan Pedro Lopez ha difeso la maglia rosa. Lo spagnolo è stato attaccato nel finale da Kämna, ma ha risposto in scioltezza al tedesco. 17.15 Dedomina lo sprint ea Napoli davanti aed Arcas. Che peccato per l’azzurro. 4° Vanhoucke. 17.14è in seconda posizione. E’ l’occasione della vita… 17.13 ULTIMO KM! Può succedere di tutto…Il vantaggio dei quattro di testa è buono, ma se si guadassero un attimo… 17.12 2 km all’arrivo. De, Vanhoucke, Casas emantengono appena 9? su Van der Poel e Girmay! 17.11 VAN DER POEL STA FACENDO UN FORCING PAZZESCO! Si porta insieme a Girmay a 150 ...

