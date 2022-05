LIVE Empoli-Salernitana 1-1 | Cutrone segna su assist Asllani | pari Bonazzoli in rovesciata Perotti sbaglia rigore

Advertising

tuttoatalanta : LIVE SERIE A, Salernitana sotto ad Empoli 1-0 - News24_it : Serie A LIVE: alle 15 Empoli-Salernitana. Alle 18 Udinese-Spezia e Verona-Torino - - infoitsport : Diretta Empoli-Salernitana 1-0: segui il nostro live - infoitsport : Serie A LIVE: alle 15 Empoli-Salernitana. Alle 18 Udinese-Spezia e Verona-Torino - SkySport : Empoli-Salernitana 1-0 all'intervallo: segui qui il secondo tempo LIVE #SkySport #SerieA #SkySerieA… -

ASCOLTA Allo stadio Castellani, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Castellani,e Salernitana si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiSalernitana 1 - 0 ...- Salernitana, formazioni ufficiali(4 - 3 - 1 - 2) : Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi, Zurkowski, Asllani, Bandinelli, Verre, Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli ...Massa aveva fatto proseguire, parte il check del Var. 67' ANCORA UNA GRANDE OCCASIONE PER L'EMPOLI: Bandinelli morde l'out di sinistra e mette al centro a rimorchio per Parisi, solo in area, che alza ...67' ANCORA UNA GRANDE OCCASIONE PER L'EMPOLI: Bandinelli morde l'out di sinistra e mette al centro a rimorchio per Parisi, solo in area, che alza troppo la mira e spara in curva, da ottima posizione.