“L’Isola dei Famosi”, incidente in diretta per Ilary Blasi: cos’è successo (Di sabato 14 maggio 2022) Nella puntata di ieri sera de “L’Isola dei Famosi“, reality show in onda in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi è stata protagonista – suo malgrado – di un incidente in diretta. La conduttrice non riusciva a proseguire ed ha chiesto l’aiuto del suo staff. Ilary è stata prontamente raggiunta di chi cura il suo look. Appena tornati dalla pubblicità, la conduttrice era nuovamente in condizioni impeccabili ed ha potuto continuare fino alla fine della puntata. (Continua dopo la foto…) “L’Isola dei Famosi”, il riassunto della puntata di ieri Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi”, reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. L’edizione è ... Leggi su tvzap (Di sabato 14 maggio 2022) Nella puntata di ieri sera de “dei“, reality show in onda in prima serata su Canale 5,è stata protagonista – suo malgrado – di unin. La conduttrice non riusciva a proseguire ed ha chiesto l’aiuto del suo staff.è stata prontamente raggiunta di chi cura il suo look. Appena tornati dalla pubblicità, la conduttrice era nuovamente in condizioni impeccabili ed ha potuto continuare fino alla fine della puntata. (Continua dopo la foto…) “dei”, il riassunto della puntata di ieri Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de “dei”, reality show condotto dasu Canale 5. L’edizione è ...

TheBearersC : Me coglioni hai capito tutto del discorso di alessandro oh. Ha votato nik per l’incoerenza nella scelta. Se passi t… - SalomoniValerio : @susymurzi @andreasso1951 già da diversi anni frequento l’isola, posti meravigliosi, uno dei miei preferiti Cala Seregola - infoitcultura : Roger Balduino abbandona l'Isola dei Famosi 2022?/ Come sta dopo l'infortunio - marcorussodell3 : A L'Isola dei famosi il cast sarà rimpolpato da quattro nuovi partecipanti, uno di loro sarebbe un ex volto di Uomi… - SwimmerGirl_90 : RT @pondgitsun3: L'isola delle ragazze vs l'isola dei ragazzi #TheWilds -