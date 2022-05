L’India vieta l’export di grano: possibile crisi alimentare (Di sabato 14 maggio 2022) L’India ha deciso di vietare, con effetto immediato, tutte le esportazioni di grano nel tentativo di proteggere la sicurezza alimentare nazionale. Lo ha comunicato il governo, invertendo bruscamente la sua politica di forniture a livello globale, per colmare una carenza alimentare globale e ha suscitato immediate reazioni. Il “picco improvviso dei prezzi globali del grano ha messo a rischio la sicurezza alimentare delL’India, dei Paesi vicini e di altre nazioni vulnerabili”, ha spiegato la direzione generale del Commercio estero, come riportano i media indiani. Le autorità puntano così a raffreddare i costi dei generi alimentari sul mercato interno. L’Ucraina è un importante esportatore di grano e altri prodotti alimentari e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022)ha deciso dire, con effetto immediato, tutte le esportazioni dinel tentativo di proteggere la sicurezzanazionale. Lo ha comunicato il governo, invertendo bruscamente la sua politica di forniture a livello globale, per colmare una carenzaglobale e ha suscitato immediate reazioni. Il “picco improvviso dei prezzi globali delha messo a rischio la sicurezzadel, dei Paesi vicini e di altre nazioni vulnerabili”, ha spiegato la direzione generale del Commercio estero, come riportano i media indiani. Le autorità puntano così a raffreddare i costi dei generi alimentari sul mercato interno. L’Ucraina è un importante esportatore die altri prodotti alimentari e ...

