Ligue 1: PSG in scioltezza, segna Di Maria. Vittoria pesante del Rennes, segna Paquetà. Ben Yedder scatenato (Di sabato 14 maggio 2022) Tutti in campo, tutti in contemporanea: roba da stropicciarsi gli occhi, in Francia si è giocata tutta la 37esima giornata stasera a... Leggi su calciomercato (Di sabato 14 maggio 2022) Tutti in campo, tutti in contemporanea: roba da stropicciarsi gli occhi, in Francia si è giocata tutta la 37esima giornata stasera a...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ligue 1: tutti in campo alle 21 spicca Rennes-Marsiglia per l'Europa. Il PSG fa visita al Montpellier -… - sportli26181512 : LIVE Ligue 1: tutti in campo alle 21, spicca Rennes-Marsiglia per l'Europa. Il PSG fa visita al Montpellier: Tutti… - MarcelloChirico : @Mah5116 @FabioSartiano @juventusfc si è infortunato solo 1 volta quest'anno ed è stato fuori quasi 2 mesi, ma anch… - CorSport : 'Il #Psg ha scelto: #Donnarumma titolare. E #Navas può salutare' - Luxgraph : L'Equipe: 'Donnarumma titolare e Navas secondo, il Psg ha scelto' -