Letta: "Questo è l'ultimo governo della legislatura, in caso di crisi si va al voto" (Di sabato 14 maggio 2022) “Questo è l’ultimo governo della legislatura. In caso di crisi si andrebbe al voto”. Mario Draghi ha “mandato politico”? “Glielo abbiamo dato con il voto di fiducia in parlamento”. Enrico Letta interviene da Sorrento all’evento “Verso Sud” e blinda il governo. Dice che Draghi ha pieno mandato e che non si deve avere paura del parlamento . Giovedì è previsto il question time del premier sulle armi in Ucraina come richiesto dal leader del M5S. Ma il passaggio decisivo riguarda l’eventuale caduta dell’esecutivo. Ebbene per Letta, nel caso di caduta “si andrebbe al voto. Questo è l’ultimo governo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 14 maggio 2022) “è l’. Indisi andrebbe al”. Mario Draghi ha “mandato politico”? “Glielo abbiamo dato con ildi fiducia in parlamento”. Enricointerviene da Sorrento all’evento “Verso Sud” e blinda il. Dice che Draghi ha pieno mandato e che non si deve avere paura del parlamento . Giovedì è previsto il question time del premier sulle armi in Ucraina come richiesto dal leader del M5S. Ma il passaggio decisivo riguarda l’eventuale caduta dell’esecutivo. Ebbene per, neldi caduta “si andrebbe alè l’...

Advertising

GiovaQuez : Letta (PD): 'Tutti eravamo convinti che sarebbero bastati pochi giorni per veder scappare il governo ucraino. Gli u… - Giorgiolaporta : Caro #Letta che dici di ispirarti ad #AldoMoro; questo statista avrebbe preso a pedate nel sedere quegli scappati d… - via_portami : RT @DarioGa90021607: #Letta fa veramente vergognare di essere italiano! Zero coraggio, non una parola da uomo di sinistra, parole a caso,lu… - LucianoQuaranta : RT @ilfoglio_it: Enrico Letta: 'Questo è l'ultimo governo della legislatura, in caso di crisi si va al voto'. 'Draghi ha pieno mandato poli… - carusocarmelo : RT @ilfoglio_it: Enrico Letta: 'Questo è l'ultimo governo della legislatura, in caso di crisi si va al voto'. 'Draghi ha pieno mandato poli… -