L’estremo disonore dell’unica democrazia del Medio Oriente

(Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag – “Ma con un mitra che ti strappa la vita, la libertà sembra una bambina”. Così cantava Massimo Morsello, così sembrano sussurrare oggi i magri corpi che si muovono tra le strade polverose di una Palestina vilipesa, divisa, insanguinata. Le immagini del funerale assaltato hanno fatto il giro del mondo, generando una più che comprensibile indignazione sui social. Sono le diapositive caotiche di uno scempio consumatosi dopo un crimine, culmine orrendo di un dramma nel dramma, apice della vergogna di chi non accetta condanne pensandosi immune dalla colpa. L’unicadel, inflazionata formula per esaltare o stroncare – dipende sempre dal punto di osservazione – lo Stato di Israele, stavolta non ha scudi verbali. Non ce l’ha perché i media internazionali non hanno potuto chiudere gli occhi, fischiettando ...