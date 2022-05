Lenna, serata benefica pro Ucraina: Sofia Goggia mette all’asta i cimeli della sua stagione trionfale (Di sabato 14 maggio 2022) Lenna. La vera gioia non è vincere una medaglia, ma regalare un sorriso agli altri Lo sa bene Sofia Goggia che ha infiammato la serata benefica organizzata a Lenna nella serata di venerdì 13 maggio. Rientrata dalle vacanze, la vice-campionessa olimpica ha deciso di mettersi ancora una volta a disposizione di coloro che stanno soffrendo maggiormente lasciando per un momento da parte lo sci e prendendo parte al tradizionale evento solidale proposto dall’amministrazione brembana. Una manifestazione che è tornata a rivivere dopo due anni di pandemia sia grazie al contributo prezioso dei volontari lennesi che al sostegno della campionessa orobica la quale ha voluto incontrare i propri tifosi. “La serata è stata organizzata ... Leggi su bergamonews (Di sabato 14 maggio 2022). La vera gioia non è vincere una medaglia, ma regalare un sorriso agli altri Lo sa beneche ha infiammato laorganizzata anelladi venerdì 13 maggio. Rientrata dalle vacanze, la vice-campionessa olimpica ha deciso dirsi ancora una volta a disposizione di coloro che stanno soffrendo maggiormente lasciando per un momento da parte lo sci e prendendo parte al tradizionale evento solidale proposto dall’amministrazione brembana. Una manifestazione che è tornata a rivivere dopo due anni di pandemia sia grazie al contributo prezioso dei volontari lennesi che al sostegnocampionessa orobica la quale ha voluto incontrare i propri tifosi. “Laè stata organizzata ...

