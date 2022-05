Le coalizioni, in questo momento, non esistono. E alle elezioni… Parla Polito (Di sabato 14 maggio 2022) Non è soltanto una questione di numeri e proporzioni. Il centrodestra naviga a vista, e le navi che compongono la coalizione non sempre percorrono la medesima rotta. Fuori dalla metafora marittima, il dato di fatto è che in cinque capoluoghi su ventisei in cui si andrà al voto, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non hanno trovato la convergenza per sostenere un candidato unitario. E questo, secondo il saggista ed editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito è un fatto che porta a trarre una sola conclusione: “La coalizione di centrodestra non esiste più”. Antonio PolitoPolito, la sua appare una conclusione piuttosto drastica. L’idea di coalizione di centrodestra che abbiamo conosciuto fino a prima dell’elezione del presidente della Repubblica, non esiste più. Tutt’al più esiste un’alleanza ... Leggi su formiche (Di sabato 14 maggio 2022) Non è soltanto una questione di numeri e proporzioni. Il centrodestra naviga a vista, e le navi che compongono la coalizione non sempre percorrono la medesima rotta. Fuori dalla metafora marittima, il dato di fatto è che in cinque capoluoghi su ventisei in cui si andrà al voto, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non hanno trovato la convergenza per sostenere un candidato unitario. E, secondo il saggista ed editorialista del Corriere della Sera Antonioè un fatto che porta a trarre una sola conclusione: “La coalizione di centrodestra non esiste più”. Antonio, la sua appare una conclusione piuttosto drastica. L’idea di coalizione di centrodestra che abbiamo conosciuto fino a prima dell’elezione del presidente della Repubblica, non esiste più. Tutt’al più esiste un’anza ...

Advertising

AdolfoSalsi : @france_bis Signori questo parlamento è una espressione del 2018. Troppe cose sono cambiate e vorrei anche capire l… - MaurizioArdito : @AntonioSocci1 @GuidoCrosetto In Francia e in Ungheria erano voti anticipati? Con la attuale situazione sgangherata… - StefanoDEliseo : @IleniaC80 @dottorbarbieri …. Anche perché alle ultime elezioni 2018, alla fine le votazioni sono andate altrove, e… - pietro_dav : @MauroV1968 @sarcomole_25 @sebmes Eh no esatto, è questo che vorrei evitare. Non se ne può più di coalizioni di gov… -