Laura Pausini omaggia ancora il Made in Italy | gli outfit per la finale dell’Eurovision

Leggi su novella2000

(Di sabato 14 maggio 2022)indossa Versace per la2022 Per laSong Contest 2022, in onda questa sera su Rai1 a partire dalle 20.30,indossaunin. Intorno ai suoic’è sempre molta curiosità e per il granla nota cantante ha deciso di indossare tre L'articolo proviene da Novella 2000.