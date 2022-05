Latina applaude Del Prete nel tiro a volo | l’azzurra è terza al Grand Prix in Bulgaria

Advertising

Il Faro online

Tre esempi in America- in Honduras, Perù e Cile - lo dimostrano. I nuovi caudilli della '... Biden, 'devoti gesuiti' e supposti leader cattolici accondiscendono…se i comunisti ...Tre esempi in America- in Honduras, Perù e Cile - lo dimostrano. I nuovi caudilli della '... Biden, 'devoti gesuiti' e supposti leader cattolici accondiscendono…se i comunisti ... Tiro a volo, Cisterna applaude Del Prete: l'azzurra è terza al Grand Prix in Bulgaria