La Turchia: «Non chiuderemo le porte all’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato» (Di sabato 14 maggio 2022) La Turchia non chiuderà le porte all’adesione di Svezia e Finlandia nella Nato. A farlo sapere è stato il portavoce del presidente Recep Tayyp Erdogan, Ibrahim Kalin, citato dall’agenzia di stampa Reuters. Kalin ha però posto delle condizioni e cioè «negoziati con i Paesi nordici» e un giro di vite «sulle attività terroristiche ospitate soprattutto a Stoccolma». Poche ore fa il presidente Erdogan aveva detto che l’adesione di Finlandia e Svezia sarebbe stato un «errore», «perché sono la patria di molte organizzazioni terroristiche». Oggi il portavoce del ministro e massimo consigliere nella politica estera sembra ammorbidire i toni. Nell’intervista all’agenzia di stampa britannica Kalin ha spiegato: «Non stiamo chiudendo la porta. Ma fondamentalmente ... Leggi su open.online (Di sabato 14 maggio 2022) Lanon chiuderà ledinella. A farlo sapere è stato il portavoce del presidente Recep Tayyp Erdogan, Ibrahim Kalin, citato dall’agenzia di stampa Reuters. Kalin ha però posto delle condizioni e cioè «negoziati con i Paesi nordici» e un giro di vite «sulle attività terroristiche ospitate soprattutto a Stoccolma». Poche ore fa il presidente Erdogan aveva detto che l’adesione disarebbe stato un «errore», «perché sono la patria di molte organizzazioni terroristiche». Oggi il portavoce del ministro e massimo consigliere nella politica estera sembra ammorbidire i toni. Nell’intervista all’agenzia di stampa britannica Kalin ha spiegato: «Non stiamo chiudendo la porta. Ma fondamentalmente ...

