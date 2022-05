La telefonata Austin-Shoigu, Putin malato e il rischio golpe: i retroscena (Di sabato 14 maggio 2022) Le ultime 24 ore hanno visto il primo contatto ufficiale tra Mosca e Washington da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina. Nella giornata di ieri, il segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio col suo omologo russo, Sergei Shoigu, in cui ha chiesto un cessate il fuoco immediato in Ucraina e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 14 maggio 2022) Le ultime 24 ore hanno visto il primo contatto ufficiale tra Mosca e Washington da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina. Nella giornata di ieri, il segretario della Difesa Usa, Lloyd, ha avuto un colloquio col suo omologo russo, Sergei, in cui ha chiesto un cessate il fuoco immediato in Ucraina e InsideOver.

Advertising

fashionart19 : RT @DanielaColi2: La telefonata di Austin in Russia, indica che ora gli US vogliono una guerra breve, e perché hanno cambiato idea? - brunoforesi : RT @Piccole_Note: La conversazione telefonica tra i ministri della Difesa russo e americano, #SergejShoigu e #LloydAustin, è una buona noti… - DanielaColi2 : La telefonata di Austin in Russia, indica che ora gli US vogliono una guerra breve, e perché hanno cambiato idea? - Four__M : RT @GustavoMichele6: 'Con il battaglione Azov francesi, polacchi e inglesi' Marc Innaro, retroscena da Mosca sulla telefonata Austin-Shoygu… - Yojmto : RT @GustavoMichele6: 'Con il battaglione Azov francesi, polacchi e inglesi' Marc Innaro, retroscena da Mosca sulla telefonata Austin-Shoygu… -