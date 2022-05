La sicurezza alimentare in tempo di guerra Scrive Martina Fao

(Di sabato 14 maggio 2022) Il conflitto in Ucraina, la difficoltà di approvvigionamentoe l’innalzamento dei prezzi delle materie prime già in corso da dicembre, rischiano di avere un impatto rilevante sul mercato internazionale. Ci si trova di fronte alla minaccia di una crisiglobale e diverse parti del Medio Oriente e del Nord Africa stanno già razionando la farina. Russia e Ucraina, infatti, rivestono un ruolo importante nel commercio globale di prodotti alimentari e agricoli. Nel 2021 le esportazioni di cereali di questi due Paesi hanno rappresentato circa il 30% del mercato globale. La Russia è anche un importante esportatore di fertilizzanti. Nel 2020 è stato il primo esportatore di fertilizzanti azotati, il secondo fornitore di potassio e il terzo esportatore di fertilizzanti al fosforo. L’interruzione nelle filiere di produzione e le restrizioni ...

Advertising

pietroraffa : == von der Leyen:'L'Ucraina è il granaio del mondo. Ostacolando le esportazioni vitali, la guerra del Cremlino mina… - AntonellaColoru : RT @Infoconte: Vietate, con effetto immediato, tutte le esportazioni di #grano Il 'picco improvviso dei prezzi globali del grano mette a ri… - pin_klo : RT @Infoconte: Vietate, con effetto immediato, tutte le esportazioni di #grano Il 'picco improvviso dei prezzi globali del grano mette a ri… - Infoconte : Vietate, con effetto immediato, tutte le esportazioni di #grano Il 'picco improvviso dei prezzi globali del grano m… - an12frnc : RT @ultimenotizie: L'#India ha deciso di vietare, con effetto immediato, tutte le esportazioni di #grano nel tentativo di proteggere la sic… -

Agenzia ANSA

...politica di neutralità militare sarebbe un errore perché non ci sono minacce alladella ...avvertito che la guerra e il blocco russo dei porti ucraini possono "provocare una crisi...... carburante e fertilizzanti a livelli record mettendo a rischio lain molti dei Paesi più poveri del mondo, il Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Agricolo (... Di Maio, l'8 giugno in Italia focus Med sulla sicurezza alimentare La decisione di uno dei maggiori produttori del mondo per fronteggiare la carenza innescata dalla guerra in Ucraina. L'allarme del G7 ...La divulgazione scientifica è raccontare alle persone la realtà e prevedere una costante ricerca d’equilibrio, nell’inevitabile mistura di fatti e storytelling. Me ne occupo da dieci anni, nel contras ...