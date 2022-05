La Russia: gli ucraini hanno sparato ai giornalisti di Rt nel Donbass. Kiev conferma il ritiro di Mosca da Kharkiv – Il live blog (Di sabato 14 maggio 2022) Nell’80esimo giorno della guerra in Ucraina le forze ucraine continuano a mostrare video di attacchi alle colonne corazzate russe nel Donbass. Il presidente Zelensky ha detto che i colloqui per l’evacuazione di Azovstal sono ancora in corso mentre il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Floyd Austin ha chiesto il cessate-il-fuoco immediato alla sua controparte russa Sergey Shoigu, con cui ha parlato per la prima volta dal 24 febbraio, giorno dell’inizio dell’«Operazione speciale» di Putin. Intanto l’adesione annunciata di Finlandia e Svezia alla Nato ha scatenato le prime reazioni russe, anche se secondo gli esperti per ora Mosca può soltanto minacciare. Intanto la Russia ha accusato gli ucraini di aver sparato contro una troupe di Russia Today. 7.00 – L’Ucraina ... Leggi su open.online (Di sabato 14 maggio 2022) Nell’80esimo giorno della guerra in Ucraina le forze ucraine continuano a mostrare video di attacchi alle colonne corazzate russe nel. Il presidente Zelensky ha detto che i colloqui per l’evacuazione di Azovstal sono ancora in corso mentre il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Floyd Austin ha chiesto il cessate-il-fuoco immediato alla sua controparte russa Sergey Shoigu, con cui ha parlato per la prima volta dal 24 febbraio, giorno dell’inizio dell’«Operazione speciale» di Putin. Intanto l’adesione annunciata di Finlandia e Svezia alla Nato ha scatenato le prime reazioni russe, anche se secondo gli esperti per orapuò soltanto minacciare. Intanto laha accusato glidi avercontro una troupe diToday. 7.00 – L’Ucraina ...

