La Russia: «Finlandia e Svezia nella Nato? Non abbiamo intenzioni ostili» (Di sabato 14 maggio 2022) «La Russia non ha intenzioni ostili in relazione alla Finlandia e alla Svezia», i due paesi intenzionati ad entrare nella Nato. Lo ha detto il vice ministro degli esteri Alexander Grushko, secondo quanto riportano oggi i media del paese. Ma, ha precisato Grushko, questa mossa «non rimarrà senza una reazione politica». Tuttavia «è presto per parlare di dispiegamento delle forze nucleari russe nella regione baltica in caso Finlandia e Svezia dovessero entrare nella Nato», ha aggiunto, «ma se la Nato schiererà forze nucleari ai confini Mosca prenderà contromisure adeguate». Il viceministro ha spiegato che la risposta russa non sarà decisa «in base all’emotività, ma ... Leggi su open.online (Di sabato 14 maggio 2022) «Lanon hain relazione allae alla», i due paesi intenzionati ad entrare. Lo ha detto il vice ministro degli esteri Alexander Grushko, secondo quanto riportano oggi i media del paese. Ma, ha precisato Grushko, questa mossa «non rimarrà senza una reazione politica». Tuttavia «è presto per parlare di dispiegamento delle forze nucleari russeregione baltica in casodovessero entrare», ha aggiunto, «ma se laschiererà forze nucleari ai confini Mosca prenderà contromisure adeguate». Il viceministro ha spiegato che la risposta russa non sarà decisa «in base all’emotività, ma ...

Advertising

CottarelliCPI : L’attuale approccio “pezzo per pezzo” (Finlandia nella Nato, Russia bombarda di più, altre sanzioni, altri bombarda… - martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - DavidPuente : Titolo: 'Distacco dalla realtà' Annessione: 'Atto con cui uno stato amplia il proprio territorio estendendo la pro… - Fabriga17 : #Finlandia #NATO #StufeAlegna La Russia da oggi interromperà l'approvvigionamento energetico alla Finlandia. - Thepunisher_now : RT @dietrolapolitic: È curioso come alcuni intellettuali condannino con più forza la richiesta di adesione alla #Nato della #Finlandia piut… -