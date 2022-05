La rotta del gas passa in Italia: ribaltato il quadro geografico dei flussi. Gli accordi (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo anni nei quali il ruolo geopolitico dell'Italia era passato in secondo piano, a vantaggio di altre aree del mondo più effervescenti, una su tutta quella del Pacifico, il conflitto ucraino può far tornare la Penisola un nuovo baricentro delle scelte strategiche europee e, giocoforza, mondiali. La causa Ë il gas. Nonostante la transizione ecologica, infatti, che preconizza un sistema economico trainato solo dalle rinnovabili, i paesi industrializzati non possono fare a meno del metano per tenere in piedi le loro economie. Ma se prima i tubi, e la gran quantità di combustibile, arrivavano dal fronte dell'Est europeo con Mosca nel ruolo di fornitore principale, la guerra iniziata di Putin ha già segnato nei fatti l'abbandono di quelle rotte per l'approvvigionamento. Ergo tutto il gas che dovrà sfamare il vorace Vecchio Continente, già a partire dal ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo anni nei quali il ruolo geopolitico dell'erato in secondo piano, a vantaggio di altre aree del mondo più effervescenti, una su tutta quella del Pacifico, il conflitto ucraino può far tornare la Penisola un nuovo baricentro delle scelte strategiche europee e, giocoforza, mondiali. La causa Ë il gas. Nonostante la transizione ecologica, infatti, che preconizza un sistema economico trainato solo dalle rinnovabili, i paesi industrializzati non possono fare a meno del metano per tenere in piedi le loro economie. Ma se prima i tubi, e la gran quantità di combustibile, arrivavano dal fronte dell'Est europeo con Mosca nel ruolo di fornitore principale, la guerra iniziata di Putin ha già segnato nei fatti l'abbandono di quelle rotte per l'approvvigionamento. Ergo tutto il gas che dovrà sfamare il vorace Vecchio Continente, già a partire dal ...

