La Roma fermata dal Venezia, all'Olimpico finisce 1-1 (Di sabato 14 maggio 2022) Roma (ITALPRESS) – Nel giorno del ritorno da titolare di Leonardo Spinazzola, la Roma non va oltre l'1-1 contro un Venezia in 10 uomini per un'ora di gioco e già certo della retrocessione prima di scendere in campo. Sono cinque le gare di fila senza vittoria di una Roma che frena ancora nella corsa europea. L'avvio dell'Olimpico per i giallorossi è da horror come quello del Franchi. Dopo 1? il Venezia gela i 60.000 dell'Olimpico: cross di Aramu e colpo di testa vincente di Okereke. La Roma fa la partita ma costruisce la prima occasione da gol al 19? con Lorenzo Pellegrini che da calcio di punizione colpisce l'incrocio dei pali. Al 24? sempre il capitano giallorosso protagonista: imbuca per Abraham che tarda la conclusione e favorisce il rientro di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022)(ITALPRESS) – Nel giorno del ritorno da titolare di Leonardo Spinazzola, lanon va oltre l'1-1 contro unin 10 uomini per un'ora di gioco e già certo della retrocessione prima di scendere in campo. Sono cinque le gare di fila senza vittoria di unache frena ancora nella corsa europea. L'avvio dell'per i giallorossi è da horror come quello del Franchi. Dopo 1? ilgela i 60.000 dell': cross di Aramu e colpo di testa vincente di Okereke. Lafa la partita ma costruisce la prima occasione da gol al 19? con Lorenzo Pellegrini che da calcio di punizione colpisce l'incrocio dei pali. Al 24? sempre il capitano giallorosso protagonista: imbuca per Abraham che tarda la conclusione e favorisce il rientro di ...

