La resa dell’eterna sconfitta Marine Le Pen: “Non correrò più per le presidenziali in Francia” (Di sabato 14 maggio 2022) Per tre volte ha provato a salire all’Eliseo e – nonostante una crescita costante nei consensi – per tre volte è stata sconfitta: Marine Le Pen in un’intervista a Le Figaro ha annunciato che “salvo eventi eccezionali” non si ripresenterà più alle elezioni presidenziali francesi. Nel 2012 ottenne il 17,90% al primo turno, arrivando terza e fallendo l’obiettivo di raggiungere ballottaggio, che oppose Nicolas Sarkozy a Francois Hollande. Cinque anni più tardi, nel 2017, arrivò con un risultato storico al duello con Emmanuel Macron, perso raccogliendo poco meno del 34% dei voti. Alle ultime elezioni dello scorso aprile è stata di nuovo sconfitta dal presidente uscente, arrivando al 41,45% dei consensi al secondo turno. Le Pen: “Non correrò più per le presidenziali in ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Per tre volte ha provato a salire all’Eliseo e – nonostante una crescita costante nei consensi – per tre volte è stataLe Pen in un’intervista a Le Figaro ha annunciato che “salvo eventi eccezionali” non si ripresenterà più alle elezionifrancesi. Nel 2012 ottenne il 17,90% al primo turno, arrivando terza e fallendo l’obiettivo di raggiungere ballottaggio, che oppose Nicolas Sarkozy a Francois Hollande. Cinque anni più tardi, nel 2017, arrivò con un risultato storico al duello con Emmanuel Macron, perso raccogliendo poco meno del 34% dei voti. Alle ultime elezioni dello scorso aprile è stata di nuovodal presidente uscente, arrivando al 41,45% dei consensi al secondo turno. Le Pen: “Nonpiù per lein ...

