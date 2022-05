La ragazzina picchiata con calci e pugni delle bulle a Perugia. E gli altri fanno il video (Di sabato 14 maggio 2022) Una ragazzina di appena 14 anni è finita in ospedale, ricoverata dopo essere stata picchiata con calci e pugni da un gruppo di bulle sue coetanee. La vicenda, che si sarebbe svolta in zona Cortonese a Perugia, è emersa perché il pestaggio è stato filmato dai presenti che invece di interrompere la brutalità della baby gang lo ha poi diffuso sui social. E anche i dialoghi che si sentono nel filmato sono altrettanto violenti: «Guardami in faccia quando ti parlo. Hai capito? Non me ne f… un c… delle scuse». «Te lo vengo a dire in faccia». E, probabilmente qualcuno tra quelli cha ha filmato tutto, guarda e commenta divertito: «Se parti per prima gliele dai», e arrivano altri incitamenti: «Gliele dai». «Non è manco un sorcio». «Dimmi perché». «Peccato che ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Unadi appena 14 anni è finita in ospedale, ricoverata dopo essere stataconda un gruppo disue coetanee. La vicenda, che si sarebbe svolta in zona Cortonese a, è emersa perché il pestaggio è stato filmato dai presenti che invece di interrompere la brutalità della baby gang lo ha poi diffuso sui social. E anche i dialoghi che si sentono nel filmato sono altrettanto violenti: «Guardami in faccia quando ti parlo. Hai capito? Non me ne f… un c…scuse». «Te lo vengo a dire in faccia». E, probabilmente qualcuno tra quelli cha ha filmato tutto, guarda e commenta divertito: «Se parti per prima gliele dai», e arrivanoincitamenti: «Gliele dai». «Non è manco un sorcio». «Dimmi perché». «Peccato che ...

