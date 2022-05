La MotoGp omaggia Valentino Rossi | succederà al Mugello

Leggi su rompipallone

(Di sabato 14 maggio 2022) Una bellissima sorpresa attenderàin occasione del Gran Premio d’Italia al-omaggio-è senza dubbio uno dei più grandi, se non il più grande, pilota che laabbia mai visto. È grazie a lui se molti non appassionati si sono interessati a questo sport e, ora che la sua carriera volge purtroppo al termine, il mondo che per tanti anni ha servito gli ha riservato un grande omaggio. In occasione del Gran Premio d’Italia del 29 maggio, lo storico numero di, il 46, sarà ritirato e consegnato alla storia del motociclismo. La cerimonia si terrà sabato 28 maggio alprima delle qualifiche. ...