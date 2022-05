La MotoGp | “Il 46 di Valentino Rossi ritirato per sempre”

(Di sabato 14 maggio 2022) Il n.46 disaràperdal Mondialein una cerimonia che si svolgerà al circuito del Mugello, in occasione del Gp d’Italia, alla presenza del nove volte campione del mondo. Lo annuncia la, informando che l’evento avrà luogo sabato 28 maggio sul rettilineo principale, poco prima delle qualifiche., si ricorda, ha corso con il numero 46 in 26 stagioni di successi “creando uno dei biglietti da visita più riconoscibili nello sport globale”. Il ‘Dottore’ ha vinto nove campionati del mondo, ottenendo 115 vittorie e 235 podi in tutte le classi.si alla fine della stagione 2021, è stato inserito nella™ Legends Hall of Fame di ...

Il motomondiale si appresta a celebrareRossi nel fine settimana del Gp d'Italia in programma al Mugello nell'ultimo fine ... avendo corso con il numero 46 nellain 26 stagioni di ...... in occasione del Gp d'Italia, alla presenza del nove volte campione del mondoRossi. Lo annuncia la, informando che l'evento avrà luogo sabato 28 maggio sul rettilineo principale, ... MotoGP, Bagnaia: "Valentino Rossi andrebbe forte con questa Ducati" Roma, 14 mag. - (Adnkronos) - Il motomondiale si appresta a celebrare Valentino Rossi nel fine settimana del Gp d'Italia in programma al Mugello ...Il 28 maggio verrà ritirato il numero 46 di Valentino Rossi, ci sarà una cerimonia con il centauro di Tavullia in pista. La MotoGp ritirerà il numero 46 di Valentino Rossi nel weekend del Mugello, in ...