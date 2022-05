La giornalista russa vuole dare lezioni di democrazia, il vaffa di Paolo Del Debbio è virale (video) (Di sabato 14 maggio 2022) Imperversa da 24 ore in rete e divide i Social il video dello scontro tra Paolo Del Debbio e Yulia Vityazeva, la giornalista dell’agenzia russa Newsfront. Ospite in collegamento con lo studio di ‘Dritto e Rovescio’ giovedì sera, la giornalista russa ha ricevuto un “vaffa” in diretta dallo stesso Paolo De Debbio. Tutto nasce da una critica mossa allo studio e al suo conduttore dalla cronista di Mosca, che punta il dito accusando la trasmissione di negarle il diritto di parlare per poi prendersela con “i vostri ospiti, che stanno lì nel vostro studio con queste bandierine ucraine”. Troppo per il conduttore, che replica: “Signora, in questo studio ci sta chi voglio, se voglio io. Se lei ci vuole stare ci ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022) Imperversa da 24 ore in rete e divide i Social ildello scontro traDele Yulia Vityazeva, ladell’agenziaNewsfront. Ospite in collegamento con lo studio di ‘Dritto e Rovescio’ giovedì sera, laha ricevuto un “” in diretta dallo stessoDe. Tutto nasce da una critica mossa allo studio e al suo conduttore dalla cronista di Mosca, che punta il dito accusando la trasmissione di negarle il diritto di parlare per poi prendersela con “i vostri ospiti, che stanno lì nel vostro studio con queste bandierine ucraine”. Troppo per il conduttore, che replica: “Signora, in questo studio ci sta chi voglio, se voglio io. Se lei cistare ci ...

