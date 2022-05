La gestazione per altri divide il mondo femminista. Io sono contraria al divieto, ecco perché (Di sabato 14 maggio 2022) di Roberta Ravello Uteri in affitto, maternità surrogata, gestazione per altri sono argomenti divisivi nel femminismo. In queste ultime settimane il partito di Giorgia Meloni ha depositato un disegno di legge in Commissione Giustizia alla Camera per rafforzare il divieto dell’utero in affitto rendendo la maternità surrogata un reato universale: la proposta è stata votata in modo compatto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e dal gruppo Misto e sostenuta da Mara Carfagna. Per regolamentare la gestazione solidale (cioè a titolo gratuito) per altri, al contrario, c’è una proposta presentata ad aprile 2021 dai deputati Guia Termini, Doriana Sarli, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni ed Elisa Siragusa. Un testo incardinato dall’associazione Coscioni e Certi Diritti che incarna dunque la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) di Roberta Ravello Uteri in affitto, maternità surrogata,perargomenti divisivi nel femminismo. In queste ultime settimane il partito di Giorgia Meloni ha depositato un disegno di legge in Commissione Giustizia alla Camera per rafforzare ildell’utero in affitto rendendo la maternità surrogata un reato universale: la proposta è stata votata in modo compatto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e dal gruppo Misto e sostenuta da Mara Carfagna. Per regolamentare lasolidale (cioè a titolo gratuito) per, al contrario, c’è una proposta presentata ad aprile 2021 dai deputati Guia Termini, Doriana Sarli, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni ed Elisa Siragusa. Un testo incardinato dall’associazione Coscioni e Certi Diritti che incarna dunque la ...

