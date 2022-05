La foto di Kiki de Montparnasse nella celeberrima "Le violon d'Ingres" di Man Ray oggi va all'asta. Ecco chi era la donna dietro lo scatto (Di sabato 14 maggio 2022) Una musa posa con la schiena nuda davanti al suo artista del cuore. Ha i capelli raccolti in un turbante e un corpo sinuoso che si lascia ritrarre libero e magnifico, mentre la macchina fotografica scatta. Un momento magico da cui nascerà una delle opere d’arte più sensuali di sempre. Le violon d’Ingres di Man Ray è molto più di una semplice foto. Sin dal 1924, quando fu realizzata e apparve per la prima volta pubblicata nella rivista d’arte Littérature di André Breton, padre del movimento surrealista, non ha mai smesso di ispirare. Tributo del creativo americano Man Ray all’arte di Jean Auguste Dominique Ingres, riprende i suoi celebri quadri che immortalano sensuali figure femminili senza veli. Ma è anche omaggio alla passione del pittore francese ottocentesco per il violino. È ... Leggi su iodonna (Di sabato 14 maggio 2022) Una musa posa con la schiena nuda davanti al suo artista del cuore. Ha i capelli raccolti in un turbante e un corpo sinuoso che si lascia ritrarre libero e magnifico, mentre la macchinagrafica scatta. Un momento magico da cui nascerà una delle opere d’arte più sensuali di sempre. Led’di Man Ray è molto più di una semplice. Sin dal 1924, quando fu realizzata e apparve per la prima volta pubblicatarivista d’arte Littérature di André Breton, padre del movimento surrealista, non ha mai smesso di ispirare. Tributo del creativo americano Man Ray all’arte di Jean Auguste Dominique, riprende i suoi celebri quadri che immortalano sensuali figure femminili senza veli. Ma è anche omaggio alla passione del pittore francese ottocentesco per il violino. È ...

kiki_niri : Bueno le cambie la foto a la playlist najdksn - kiki_babystar : RT @SweetKihyunBr: ~ Sweet Universe |????| 11.05.2022 O Kihyun alterou a sua foto de perfil no app Universe ?? ?? - kiki_viola8 : RT @enpaonlus: Tra le vittime innocenti della #guerra, anche i #delfini. Oltre 80, morti, sulle spiagge turche, altri in Bulgaria. Morti pe… - antserena : @1kikioz Kiki tu vedi altre foto che a messo? - kiki_emme : Primo giorno di vita del mio nuovo cellulare e ovviamente la prima cosa che salvo è una foto kophie per essere semp… -