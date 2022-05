La festa degli infermieri | Cerrone | troppe disuguaglianze

(Di sabato 14 maggio 2022) Di Andrea Orza Si è festeggiata la “Giornata Internazionale dell’infermiere”. Nessuna celebrazione carnevalesca, la parodia dell’assistenze sanitario “subalterno” dopo l’emergenza Covid-19 viene a stonare con il contributo eroico stato dato da chi è parte della categoria. Mario, infermiere professionista, sollecita alacremente a riflette sull’ingiustizia sociale oltre che salariale che colpisce tanti giovani. Per prima cosa, quali buone notizie per i prossimi laureandi? “Le scienzestiche, stanno trasformandosi oggi a garanzia di nuovi sbocchi professionali. Dall’emergenza Covid-19 sono emerse complessità che seppur in un primo momento inconciliabili con le tecnologie del sistema sanitario, nei mesi (adesso anni) a seguire hanno promosso soluzioni imprevedibili. Recenti raccolte dati hanno rapportato ...

Advertising

fanpage : Decine di donne, ragazze, anche minorenni, hanno raccontato di violenze da parte degli alpini. Palpeggiamenti, inse… - Piu_Europa : 'Viva gli Alpini, più forti di tutto e di tutti' Così Salvini ha pensato di commentare la notizia delle molestie su… - hvrricaxe : @alien_sick siiiii stanno facendo il giro degli stati uniti per sponsorizzare il loro alcool ( non ho ancora capito… - GiancarloPilus1 : RT @LucioMalan: Ho sempre pensato che i raduni degli #Alpini fossero un festa di popolo senza colori politici e con tanta gente che fa volo… - fraba1964 : RT @LucioMalan: Ho sempre pensato che i raduni degli #Alpini fossero un festa di popolo senza colori politici e con tanta gente che fa volo… -

Cronache Salerno

... per bambini, ragazzi e famiglie, animeranno, sabato 14 maggio, la grandedel "Kid Pass Day". ... A disposizione i giochiAntichi Romani nel percorso archeologico sotterraneo della chiesa, i ...I consiglieri del centrodestra mi hanno organizzato unanei giorni scorsi, viviamo le cose ... 'Non parloavversari - ha aggiunto il sindaco uscente - ho un modo diverso di amministrare, ... La festa degli infermieri, Cerrone: troppe disuguaglianze Stasera nei pressi della sede degli ultras ’72, nel rione La Loggetta, Insigne è stato premiato dall’anima più calorosa della curva B con una targa. shadow. Il conto alla rovescia come a Capodanno, ...Sabato 14 maggio in edicola con il quotidiano il primo volume della serie dedicata ai protagonisti dell’arte contemporanea: si parte con il misterioso street artist inglese ...