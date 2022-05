‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Se Ciccone arriva 12° sul Blockhaus sarei contento Pozzovivo nei 15? Un miracolo”

Leggi su oasport

(Di sabato 14 maggio 2022) UN PIZZICO DI RAMMARICO PER GABBURO Gabburo poteva vincere, ma ha trovato un De Gendt stratosferico, il belga ha fatto una corsa fantastica: bisogna fargli i complimenti. Ha tirato sempre lui e poi allo sprint ha dominato. Gabburo non è fermo in volata, poteva anche vincerla. Ha corso bene, non gli si può dire niente. GLI ERRORI TATTICI DI VAN DER POEL Van der Poel ha fatto un paio di errori, è stato esagerato. E’ partito troppo presto a un giro dalla fine, poi l’hanno preso in contropiede. Secondo me doveva aspettare l’ultimo giro. Aveva le gambe per portare via un’azione. Lui, Girmay e Schmid si vedeva che erano i più forti. Però la corsa a volte è anche tattica. Le attenzioni erano tutte su di lui, l’olandese ha pagato la sua esuberanza. Anche a 140 km era andato via da solo ad un certo punto, ha speso troppo e gli sono mancate un po’ le energie nel finale. Non basta essere forti, ...