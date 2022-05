La Cina rinuncia ad ospitare Coppa d’Asia 2023

(Di sabato 14 maggio 2022) Laha preso la decisione di ritirarsi dall’organizzazione delladi calcio a causa delle restrizioni Covid-19. La competizione a 24 nazioni si sarebbe dovuta giocare in dieci città diverse e in dieci stadi di nuova costruzione a giugno e luglio del prossimo anno. SportFace.

La Cina ha rinunciato ad organizzare la Coppa d'Asia 2023 per via di "circostanze eccezionali causate dalla pandemia di Covid - 19". Lo ha annunciato la Confederazione asiatica (Acf). La competizione a ... La Cina continuerà a operare insieme agli altri Paesi al fine di contribuire a colmare il divario di immunizzazione del Covid-19 e a porre fine alla pandemia al più presto. Lo ha dichiarato oggi Zhao ...