La Cgia di Mestre contro le misure anti-evasione | «Cashback e lotteria degli scontrini? Un flop»

(Di sabato 14 maggio 2022) L’Ufficio studi dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese diha definito ile la«un»: quello che sostiene laè che entrambe le, pensate per dare un colpo letale all’– o perlomeno «ridurre drasticamente quella da omessa fatturazione che, in rapporto a quella totale, ha un’incidenza importante» -, hanno fallito nel produrre i risultati sperati. Non solo, a detta dell’Associazione, nel caso delnon sarebbe emersa alcuna evidente relazione causale tra gli incentivi previsti dalla misura e la diminuzione dell’fiscale, ma il suo costo risulta decisamente spropositato: 4,75 miliardi di euro, una somma «nettamente ...

A dirlo è l'Ufficio studi della CGIA di Mestre. Il cashback, ad esempio, è stato addirittura "archiviato" dal governo Draghi che, a partire dal giugno 2021, ne ha sospeso l'applicazione.