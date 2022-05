La ‘cartella rossa’ di Putin: come può decidere se guarda il mondo attraverso una lente distorta? (Di sabato 14 maggio 2022) Non sappiamo se le notizie delle ultime ore siano vere: “Putin è malato e c’è un golpe in corso”. Sono anni che notizie di questo tipo riaffiorano su internet, già nel 2015 in un post riferivo delle voci intorno all’hashtag #Putindead. Le notizie sulla vita di Putin sono sempre frammentate, contornate da un’aura di mito, un po’ come è sempre accaduto con i presidenti dell’Unione Sovietica ma moltiplicato all’ennesima potenza. Sappiamo di un leader che negli ultimi anni si è sempre più isolato, distante anche dal suo entourage, di un leader che inizia a non fidarsi più nemmeno dei suoi fedelissimi (tante le epurazioni e siluramenti dall’inizio della guerra). Abbiamo di fronte un leader che mostra tutti i segni della classica “sindrome da bunker” (anche se per ora nel bunker sono costretti i cittadini ucraini per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Non sappiamo se le notizie delle ultime ore siano vere: “è malato e c’è un golpe in corso”. Sono anni che notizie di questo tipo riaffiorano su internet, già nel 2015 in un post riferivo delle voci intorno all’hashtag #dead. Le notizie sulla vita disono sempre frammentate, contornate da un’aura di mito, un po’è sempre accaduto con i presidenti dell’Unione Sovietica ma moltiplicato all’ennesima potenza. Sappiamo di un leader che negli ultimi anni si è sempre più isolato, distante anche dal suo entourage, di un leader che inizia a non fidarsi più nemmeno dei suoi fedelissimi (tante le epurazioni e siluramenti dall’inizio della guerra). Abbiamo di fronte un leader che mostra tutti i segni della classica “sindrome da bunker” (anche se per ora nel bunker sono costretti i cittadini ucraini per ...

