Koen Bouwman vince a Potenza nel Giro d'Italia: ottava tappa a Napoli (Di sabato 14 maggio 2022) Koen Bouwman (Jumbo-Visma) si aggiudica la vittoria a Potenza al termine della 7a tappa del Giro d'Italia, al termine di uno sprint che piazza al secondo posto Bauke Mollema (Trek-Segafred) e al terzo Davide Formolo (UAE Team Emirates). Decisiva, prima dell'arrivo, una fuga a oltre 100 chilometri dal traguardo. La tappa odierna, invece, resa nervosa da un percorso impegnativo, si svolgerà per intero intorno a Napoli. Ecco cosa c'è da sapere. Analisi del'8a tappa: Napoli – Napoli La tappa odierna si articola su 153 chilometri nell'insieme certamente impegnativi. Il dislivello complessivo del percorso, infatti, sale oltre i 2100 metri. Dal centro cittadino di ...

ilfoglio_it : Quando vince uno come Koen Bouwman è sempre una gran giornata, una di quelle che ci mette in armonia con il ciclism… - CordioliMirco : RT @RaiSport: #Giro ?? Koen #Bouwman transita per primo al traguardo volante di Viggiano. Guarda la clip ?? - CyclingRace24 : Oggi grande protagonista nel successo del compagno Koen Bouwman, Tom Dumoulin dovrebbe lasciare la Jumbo-Visma - CyclingRace24 : Koen Bouwman commenta all’arrivo il successo di Potenza: Non posso credere di aver appena vinto una tappa di un Gra… - CyclingRace24 : Davide Formolo commenta il finale di tappa dopo il terzo posto di Potenza: Avevamo già visto che Koen Bouwman era i… -