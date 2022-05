Kiev: "È la fase 3 della guerra". Mosca avverte la Nato: "Reazione politica se Finlandia e Svezia entrano" (Di sabato 14 maggio 2022) Per il consigliere del ministro si apre la fase del combattimento prolungato. Intanto gli ucraini hanno vinto la battaglia di Kharkiv e per gli 007 inglesi i russi hanno "fallito gli obiettivi politici della guerra" Leggi su huffingtonpost (Di sabato 14 maggio 2022) Per il consigliere del ministro si apre ladel combattimento prolungato. Intanto gli ucraini hanno vinto la battaglia di Kharkiv e per gli 007 inglesi i russi hanno "fallito gli obiettivi politici

