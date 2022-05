Kate Middleton in pena per i figli: non saranno mai come gli altri bambini (Di sabato 14 maggio 2022) Kate Middleton è molto preoccupata per il futuro dei suoi tre figli. Ogni madre lo è, in fondo: si desidera soltanto il meglio per loro, che abbiano una vita felice e che siano liberi di scegliere che direzione dare alla propria vita, realizzando sogni e aspirazioni. La Duchessa di Cambridge sa che questa libertà per George, Charlotte e Louis è soltanto un lontano miraggio e che il peso che grava sulle loro spalle è troppo grande: garantire la sopravvivenza della monarchia britannica. Kate Middleton in pena per George, Charlotte e Louis A sollevare la questione è stata la commentatrice reale Daniela Elser, che ha di recente pubblicato un’interessante analisi sul New Zealand Herald. Parlare del futuro della monarchia britannica si intreccia inevitabilmente con le vite di George, ... Leggi su dilei (Di sabato 14 maggio 2022)è molto preoccupata per il futuro dei suoi tre. Ogni madre lo è, in fondo: si desidera soltanto il meglio per loro, che abbiano una vita felice e che siano liberi di scegliere che direzione dare alla propria vita, realizzando sogni e aspirazioni. La Duchessa di Cambridge sa che questa libertà per George, Charlotte e Louis è soltanto un lontano miraggio e che il peso che grava sulle loro spalle è troppo grande: garantire la sopravvivenza della monarchia britannica.inper George, Charlotte e Louis A sollevare la questione è stata la commentatrice reale Daniela Elser, che ha di recente pubblicato un’interessante analisi sul New Zealand Herald. Parlare del futuro della monarchia britannica si intreccia inevitabilmente con le vite di George, ...

