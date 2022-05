Juventus-Inter, Allegri e il presunto calcio ricevuto: guarda il video-verità (Di sabato 14 maggio 2022) È stato uno dei momenti più contestati della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, che ha poi decretato l'espulsione del tecnico bianconero: ecco il video Leggi su mediagol (Di sabato 14 maggio 2022) È stato uno dei momenti più contestati della finale di Coppa Italia tra, che ha poi decretato l'espulsione del tecnico bianconero: ecco il

Advertising

GiovaAlbanese : Con la certezza di giocare la Champions, c'è da tenere in considerazione anche l'#Arsenal per il futuro di #Dybala.… - SkySport : Dybala, l'agente è a Londra: il punto di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato #Dybala #Juventus - tvdellosport : SCUDETTO AL MILAN? LA STORIA PUÒ RIPETERSI? Una stagione senza titoli per la #Juventus e la conquista della Coppa… - Luxgraph : MotoGp, addio al 46: il numero di Valentino Rossi sarà ritirato al Mugello - Jampix : RT @JFCmarco: Incredibile, oggi coda chilometrica allo Juventus Store a MILANO, mentre quello dell’Inter deserto ahaha Anche Milano è solo… -