Juventus, Fagioli pronto al grande salto: incontro decisivo in settimana

La Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore, avrà a breve l'incontro decisivo con gli agenti. Dopo aver affrontato una stagione da protagonista in Serie B con la Cremonese, Nicolò Fagioli è pronto al ritorno in bianconero. Secondo quanto riportato da Goal.com, la Juventus incontrerà settimana prossima gli agenti del giocatore per stabilire i termini del rinnovo. Il contratto con la Juventus scade nel 2023, e ovviamente c'è la speranza di una permanenza in prima squadra con la possibilità di scendere in campo nella prossima stagione.

