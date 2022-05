Juventus, cresce l’ottimismo per il ritorno di Pogba: ma c’è anche il Psg (Di sabato 14 maggio 2022) Si avvicina la scadenza del contratto di Paul Pogba con il Manchester United. Il centrocampista francese è ora a un bivio: da una parte c’è l’ipotesi di ritorno alla Juventus, ma dall’altra una bella offerta del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’operazione economica non sarebbe però facile per i bianconeri, visto che il giocatore dovrebbe tagliarsi lo stipendio dai 13 milioni che percepisce in Inghilterra ai 7/8 offerti dalla Juve. cresce però l’ottimismo, anche visto l’attaccamento ai colori bianconeri da parte di Pogba. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Si avvicina la scadenza del contratto di Paulcon il Mster United. Il centrocampista francese è ora a un bivio: da una parte c’è l’ipotesi dialla, ma dall’altra una bella offerta del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’operazione economica non sarebbe però facile per i bianconeri, visto che il giocatore dovrebbe tagliarsi lo stipendio dai 13 milioni che percepisce in Inghilterra ai 7/8 offerti dalla Juve.peròvisto l’attaccamento ai colori bianconeri da parte di. SportFace.

