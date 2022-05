Juve - Pogba: contatto! Fissato per lunedì il summit tra club e agenti del giocatore (Di sabato 14 maggio 2022) Tra la Juve e Pogba è una storia d'amore di quelle che non finiscono. Ora più che mai, però, c'è la possibilità di tornare insieme e guardare il futuro dalla stessa direzione. Il centrocampista ... Leggi su gazzetta (Di sabato 14 maggio 2022) Tra laè una storia d'amore di quelle che non finiscono. Ora più che mai, però, c'è la possibilità di tornare insieme e guardare il futuro dalla stessa direzione. Il centrocampista ...

Advertising

DiMarzio : La @juventusfc ci prova per il ritorno di Paul #Pogba: lunedì incontro con l'agente del francese - romeoagresti : Situazione #Pogba ???? ?? La Juve ha manifestato il suo interesse. ?? La Juve ha chiesto di essere informata su even… - romeoagresti : ???? #Pogba: la mossa della #Juve ???? #DiMaria: contatti in corso ?? #Fagioli: incontro programmato per la prossima se… - juve_grecchi : RT @DoctorM77: Per me Pogba e Di Maria sono colpacci se li facciamo diventare la ciliegina sulla torta a prezzi bassi. La torta prevedereb… - juve_grecchi : RT @JFCmarco: La situazione De Ligt mi ricorda quella di Pogba nel 2016 Alcuni speravano di venderlo perché con 100 MLN si migliora la squa… -