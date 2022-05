Juve, i tifosi aprono al ritorno di Pogba: social spaccati su Di Maria e Perisic (Di sabato 14 maggio 2022) Se è vero che le rivoluzioni, non solo nel calcio, partono dopo una grande sconfitta, in casa Juventus il ko subito contro l' Inter in finale di Coppa Italia potrebbe lasciare un segno ben maggiore ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022) Se è vero che le rivoluzioni, non solo nel calcio, partono dopo una grande sconfitta, in casantus il ko subito contro l' Inter in finale di Coppa Italia potrebbe lasciare un segno ben maggiore ...

Advertising

thetrueshade : La juve non meritava di alzare nessun trofeo quest’anno ma forse, un pochino, ce lo meritavamo noi tifosi di vederg… - Nic67finalfine : RT @JPeppp: Tifosi che speravano di perdere In campo baci e abbracci come se fosse la partita del cuore Dirigenti che si scannano negli spo… - JGiuve : RT @JPeppp: Tifosi che speravano di perdere In campo baci e abbracci come se fosse la partita del cuore Dirigenti che si scannano negli spo… - InterHubOff : ?? Tifosi della #Juve delusi dalla mancata vittoria in #CoppaItalia, anche se per l’occasione contestano l’arbitro c… - HqlfHear : @JPeppp ma infatti i tifosi juventini sono dei buffoni. Non sono dei veri tifosi, io la juve se fossi nato prima la… -