Juve-Di Maria, pronta l’offerta: svelati i dettagli dell’operazione! (Di sabato 14 maggio 2022) Ormai è risaputo che la Juventus voglia portare Di Maria in Serie A. L’attaccante del Psg è in scadenza di contratto e non rinnoverà con il club parigino. Per un argentino che se ne va, Dybala, un altro potrebbe arrivare. Secondo quanto riporta La Stampa, la dirigenza bianconera avrebbe già avviato i contatti con l’agente del calciatore, Jorge Mendes. L’entourage di Di Maria chiede uno stipendio di 7 milioni per una stagione unica, l’ultima dell’argentino in Europa. Di Maria Dybala Juventus La Juventus offrirebbe cifre un po’ più basse da quelle richieste, trattandosi di un’unica stagione. Ma, l’allenatore dei bianconeri, Max Allegri, avrebbe chiesto uno sforzo alla società per portare un attaccante di classe ed esperienza come il Fideo. Le parti non sono così lontane e Di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 14 maggio 2022) Ormai è risaputo che lantus voglia portare Diin Serie A. L’attaccante del Psg è in scadenza di contratto e non rinnoverà con il club parigino. Per un argentino che se ne va, Dybala, un altro potrebbe arrivare. Secondo quanto riporta La Stampa, la dirigenza bianconera avrebbe già avviato i contatti con l’agente del calciatore, Jorge Mendes. L’entourage di Dichiede uno stipendio di 7 milioni per una stagione unica, l’ultima dell’argentino in Europa. DiDybalantus Lantus offrirebbe cifre un po’ più basse da quelle richieste, trattandosi di un’unica stagione. Ma, l’allenatore dei bianconeri, Max Allegri, avrebbe chiesto uno sforzo alla società per portare un attaccante di classe ed esperienza come il Fideo. Le parti non sono così lontane e Di ...

