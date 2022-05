Jessica Selassié affonda Maurizio Costanzo per le battute su Lulù | cosa è successo FOTO

(Di sabato 14 maggio 2022) Nel corso di una precedente puntata delShow, il conduttore ha fatto dellesuche hanno infastidito parecchio. Quest’ultima, infatti, ha deciso di intervenire sulla faccenda lanciando una velenosa stoccata al presentatore., infatti, è stata un po’ presa in giro in occasione dell’ospitata di Manuel nel programma in L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

fanpage : 'Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella' Queste le parole di Maurizio Costanzo, alle quali risponde pr… - SteppyGio : RT @cantadaltavoce: Oggi sono due mesi dalla vittoria di questa grande donna: Jessica Hailé Selassié. #jeru #jessvip - 1DMarty_me : RT @Bilorzel: Keep shining??Jessica Zauditu Haile Selassie ?? L'universo sempre dalla tua parte?? #jessvip #jerù #gfvip - anto_dun : RT @cantadaltavoce: Oggi sono due mesi dalla vittoria di questa grande donna: Jessica Hailé Selassié. #jeru #jessvip - CiraTalotti5 : RT @Akrobata2022: Jessica prende le difese di Lulù contro il MCS dopo la puntata di ieri sera. Il coraggio d Jessica x difendere la sorel… -

Gossip News

...di Maria Monsé alle sorelleMaria Monsè è tornata all'attacco contro le sorelle. ... come riporta Biccy, la Monsè ha commentato anche la vittoria di, accusandola di essere la ......posta del cuore per una vita chi meglio di me poteva dargli consigli di cuore' Il solo fatto di averne parlato ha alimentato i fan dei Jerù che non stanno più nella pelle dopo l'incontro tra... Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere